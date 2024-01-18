«Ведомости»: власти Башкирии сообщили о завершении митингов в Баймаке

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил газете «Ведомости», что ситуация в Баймаке на вечер 17 января успокоилась.

По его словам, общество «поддержало главу республики и правоохранительные органы».

Кроме того, Назаров подчеркнул, что никто из зачинщиков массовых беспорядков не уйдёт от ответственности.

«Все будут наказаны. Никто не позволит в республике дестабилизировать ситуацию», — сказал Назаров.

Ранее полицейские пострадали в результате беспорядков в Башкортостане.

Также сообщалось, что прокуратура Башкирии взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков в городе Баймаке.