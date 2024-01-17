Прокуратура Башкирии взяла на контроль ход дела о массовых беспорядках

Прокуратура Башкирии взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков в городе Баймаке.

Отмечается, что сотрудники региональной прокуратуры направились на место с целью координации действий правоохранительных органов.

Также прокуратура организовала проверку законодательства о публичных мероприятиях.

По данным ведомства, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков в Башкирии.

По данным следствия, в результате беспорядков пострадали несколько человек, включая сотрудников правоохранительных органов.