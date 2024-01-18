СК: житель Петропавловска-Камчатского обвиняется в убийстве двух человек
Информация об этом появилась в Telegram-канале СУСК России по Камчатскому краю.
По данным ведомства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанёс своему знакомому ножевое ранение, а также множественные удары кулаками и твёрдым предметом.
В этот же день фигурант нанёс множественные удары ножом другому мужчине, которому стало известно о произошедшем.
В декабре в Москве мужчина зарезал девушку и затем ранил себя.
Также тело зарезанного годовалого мальчика нашли в Туле.