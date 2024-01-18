СК: житель Петропавловска-Камчатского обвиняется в убийстве двух человек

Житель Петропавловска-Камчатского заключён под стражу по обвинению в убийстве знакомого, а также ещё одного мужчины, которому стало известно о преступлении.

Информация об этом появилась в Telegram-канале СУСК России по Камчатскому краю.

По данным ведомства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанёс своему знакомому ножевое ранение, а также множественные удары кулаками и твёрдым предметом.

В этот же день фигурант нанёс множественные удары ножом другому мужчине, которому стало известно о произошедшем.

В декабре в Москве мужчина зарезал девушку и затем ранил себя.

Также тело зарезанного годовалого мальчика нашли в Туле.