В Москве мужчина зарезал девушку и затем ранил себя

Мужчина в Москве зарезал девушку и затем ранил ножом себя — по факту случившегося возбуждено уголовное дело, заявили в столичном СК России.

По данным следствия, в ходе ссоры ночью мужчина нанёс ножевые ранения 25-летней девушке. Она скончалась на месте от полученных травм. После случившегося подозреваемый нанёс повреждения и себе. Сейчас он находится в больнице.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 1 ст. 105 УК России (убийство)», — говорится в сообщении.

В начале сентября 2022 года в кроссовере Mercedes на набережной Тараса Шевченко в Москве было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением.

Суд Сургута (ХМАО) арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве брата.

Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима.