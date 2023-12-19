RT в Telegram
Подпишись

В ХМАО суд отправил под арест обвиняемого в убийстве

Короткая ссылка
Суд Сургута (ХМАО) арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве брата.
В ХМАО суд отправил под арест обвиняемого в убийстве
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По имеющейся информации, инцидент произошёл в доме на улице Лермонтова.

«Обвиняемый 1988 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанёс потерпевшему удар в область жизненно важных органов», — рассказали в пресс-службе.

Мужчина скончался на месте.

К настоящему времени, допрошены свидетели и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что суд в Москве отправил под арест участников массовой драки на рынке «Садовод».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить