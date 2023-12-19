В ХМАО суд отправил под арест обвиняемого в убийстве

Суд Сургута (ХМАО) арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве брата.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По имеющейся информации, инцидент произошёл в доме на улице Лермонтова.

«Обвиняемый 1988 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанёс потерпевшему удар в область жизненно важных органов», — рассказали в пресс-службе.

Мужчина скончался на месте.

К настоящему времени, допрошены свидетели и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что суд в Москве отправил под арест участников массовой драки на рынке «Садовод».