Патриарх Кирилл лишил священного сана архимандрита Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил архимандрита Кирилла (Говоруна) священного сана.

Информация об этом появилась на сайте Московской епархии Русской православной церкви.

Отмечается, что архимандрит нарушил 25-е правило Святых Апостолов.

«Настоящим, на основании решения епархиального церковного суда Московской епархии от 31.10.2023 года, вы извергаетесь из священного сана в связи с нарушением 25-го правила Святых Апостолов», — говорится в сообщении.

Ранее РПЦ опубликовала указ о запрете в служении протоиерея Уминского.

Также сообщалось, что певец Эдуард Шарлот, обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, написал письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором выразил раскаяние в содеянном.