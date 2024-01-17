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В ЯНАО благоустроили 1400 территорий за пять лет

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В Ямало-Ненецком автономном округе благоустроили более 1400 территорий за пять лет в рамках реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Благоустройство проводится на основе потребностей конкретных населённых пунктов, именно так, как это нужно их жителям. Проекты обсуждаются на стадии подготовки в органах местного самоуправления и часто инициируются самими ямальцами», — заявила главный архитектор ЯНАО Альбина Полухина.

Например, в Муравленко благоустроили парк Победы, а в Лабытнанги построили этнопарк «Коми-деревня».

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в 2024 году благоустроят 128 общественных пространств и 48 дворовых территорий, которые южноуральцы определили в ходе голосования.

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