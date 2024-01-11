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В Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств в 2024 году

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В Челябинской области в 2024 году благоустроят 128 общественных пространств и 48 дворовых территорий, которые южноуральцы определили в ходе голосования.
В Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Так, в этом году в Челябинске планируют благоустроить сквер у ТРК «Родник», парк на улице Молодогвардейцев, зоны детского отдыха в монастырской заимке «Плодушка».

Кроме того, в этом году запланирована реконструкция важных культурных объектов в Копейске, Кыштыме, Магнитогорске и Верхнеуральске.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве провели работы по благоустройству территории у станции МЦД-4 «Поклонная».

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