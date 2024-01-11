В Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Так, в этом году в Челябинске планируют благоустроить сквер у ТРК «Родник», парк на улице Молодогвардейцев, зоны детского отдыха в монастырской заимке «Плодушка».
Кроме того, в этом году запланирована реконструкция важных культурных объектов в Копейске, Кыштыме, Магнитогорске и Верхнеуральске.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве провели работы по благоустройству территории у станции МЦД-4 «Поклонная».