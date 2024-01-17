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В Петербурге организуют 23 площадки для крещенских купаний

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В Санкт-Петербурге организуют 23 площадки для крещенских купаний. Там будут дежурить спасатели, полицейские и медики.
В Петербурге организуют 23 площадки для крещенских купаний
  • Gettyimages.ru
  • © Sviatlana Lazarenka

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Расписание работы купелей может меняться в связи с погодными условиями.

Площадки будут расположены в том числе в Василеостровском, Выборгском, Колпинском, Кронштадтском, Петроградском районах.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе к празднику Крещения планируют организовать 44 купели в 29 муниципалитетах региона.

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