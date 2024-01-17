В Петербурге организуют 23 площадки для крещенских купаний
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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Расписание работы купелей может меняться в связи с погодными условиями.
Площадки будут расположены в том числе в Василеостровском, Выборгском, Колпинском, Кронштадтском, Петроградском районах.
Ранее сообщалось, что в Кузбассе к празднику Крещения планируют организовать 44 купели в 29 муниципалитетах региона.