В Петербурге организуют 23 площадки для крещенских купаний

В Санкт-Петербурге организуют 23 площадки для крещенских купаний. Там будут дежурить спасатели, полицейские и медики.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Расписание работы купелей может меняться в связи с погодными условиями.

Площадки будут расположены в том числе в Василеостровском, Выборгском, Колпинском, Кронштадтском, Петроградском районах.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе к празднику Крещения планируют организовать 44 купели в 29 муниципалитетах региона.