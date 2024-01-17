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Ещё один участок бывшей промзоны «Хапиловка» в Москве будет реорганизован

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о реорганизации ещё одного заброшенного участка бывшей промзоны «Хапиловка» на востоке столицы.
Ещё один участок бывшей промзоны «Хапиловка» в Москве будет реорганизован

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Территория площадью 4,8 га находится в районах Преображенское и Соколиная Гора около станции метро «Семёновская».

«Инвестиции в развитие площадки оцениваются более чем в 2 млрд рублей. Ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации проекта может составить не менее 128 млн рублей», — сказал Ефимов.

Как, в свою очередь, отметил руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, также в планах строительство на участке коммунальных баз площадью 15,59 тыс. кв. м.

«Здесь также проведут все необходимые работы по благоустройству прилегающей территории и устройству улично-дорожной сети», — сказал Гаман.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве построят восемь новых школ до конца 2024 года.

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