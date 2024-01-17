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На иноагента Быкова поступил протокол об участии в нежелательной организации

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В Никулинский суд Москвы поступил протокол об участии иностранного агента Дмитрия Быкова* в деятельности нежелательной международной организации.
На иноагента Быкова поступил протокол об участии в нежелательной организации
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Smyshlyaev

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«В суд поступил протокол, составленный по ст. 20.33 КоАП России (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной)», — сказали в суде. 

Отмечается, что дата заседания по соответствующему делу ещё не назначена. Если Быкова признают виновным, то ему грозит штраф до 15 тыс. рублей.

О какой именно организации идёт речь, не уточняется.

Ранее иностранный агент Дмитрий Быков обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 29.07.2022.

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