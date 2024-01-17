На иноагента Быкова поступил протокол об участии в нежелательной организации
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
«В суд поступил протокол, составленный по ст. 20.33 КоАП России (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной)», — сказали в суде.
Отмечается, что дата заседания по соответствующему делу ещё не назначена. Если Быкова признают виновным, то ему грозит штраф до 15 тыс. рублей.
О какой именно организации идёт речь, не уточняется.
Ранее иностранный агент Дмитрий Быков обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 29.07.2022.