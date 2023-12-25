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Писатель Быков обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента

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Писатель Дмитрий Быков* обжаловал штраф в 40 тыс. рублей из-за отсутствия плашки иноагента в соцсетях.
Писатель Быков обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Smyshlyaev

Об этом сообщили в Никулинском суде Москвы.

«В суд поступила жалоба на постановление по делу об административном правонарушении», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 35 тыс. рублей журналиста Аркадия Бабченко** за неуказание им статуса иноагента в социальных сетях.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 29.07.2022.

** Внесён Минюстом России в реестр иноагентов, Росфинмониторингом включён в список террористов и экстремистов.

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