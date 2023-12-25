Писатель Быков обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента

Писатель Дмитрий Быков* обжаловал штраф в 40 тыс. рублей из-за отсутствия плашки иноагента в соцсетях.

Об этом сообщили в Никулинском суде Москвы.

«В суд поступила жалоба на постановление по делу об административном правонарушении», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 35 тыс. рублей журналиста Аркадия Бабченко** за неуказание им статуса иноагента в социальных сетях.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 29.07.2022.

** Внесён Минюстом России в реестр иноагентов, Росфинмониторингом включён в список террористов и экстремистов.