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Журналиста Бабченко оштрафовали из-за неуказания статуса иноагента в соцсетях

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Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 35 тыс. рублей журналиста Аркадия Бабченко* за неуказание им статуса иноагента в социальных сетях.

Об этом сообщили РИА Новости в суде.

«Суд назначил Бабченко наказание в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей», — заявил собеседник агентства.

Ранее Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей иностранного агента Екатерину Шульман** за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.

*Внесён Минюстом России в реестр иноагентов, Росфинмониторингом включён в список террористов и экстремистов.

** Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 15.04.2022.

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