Журналиста Бабченко оштрафовали из-за неуказания статуса иноагента в соцсетях
Об этом сообщили РИА Новости в суде.
«Суд назначил Бабченко наказание в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей», — заявил собеседник агентства.
Ранее Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей иностранного агента Екатерину Шульман** за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.
*Внесён Минюстом России в реестр иноагентов, Росфинмониторингом включён в список террористов и экстремистов.
** Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 15.04.2022.