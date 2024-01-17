Путин заявил об активной работе над программой стратегического развития страны

Президент России Владимир Путин заявил, что администрация и правительство работают над программой стратегического развития страны.

Соответствующее заявление он сделал во время совещания с членами правительства России.

«Мы обсуждали часть этих вопросов, но будем обсуждать их и в ближайшем будущем. Тем более, что это должно нам помочь и в формулировании основных задач стратегического развития страны, чем сейчас администрация и правительство отчасти занимается», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо, чтобы задачи, поставленные перед Россией, были сформулированы чётко, ясно, понятно как специалистам, так и экспертному сообществу, и гражданам «в самом широком смысле этого слова».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило программу расширения производства воздушных судов.