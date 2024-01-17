В Брянской области восстановили электричество после ЧП с вертолётом

В Брянской области восстановили электричество после обрыва линии, вызванного аварией с вертолётом, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

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«Во всех четырёх районах энергоснабжение полностью восстановлено. Благодарю сотрудников филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» за оперативную работу и профессионализм», — сообщил он. Ранее Богомаз заявил, что вертолёт совершил аварийную посадку на участке трассы М-3 вблизи Севского района. Причиной вынужденной посадки, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность, сообщили в Минобороны.