В Брянской области восстановили электричество после ЧП с вертолётом
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«Во всех четырёх районах энергоснабжение полностью восстановлено. Благодарю сотрудников филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» за оперативную работу и профессионализм», — сообщил он.
Ранее Богомаз заявил, что вертолёт совершил аварийную посадку на участке трассы М-3 вблизи Севского района.
Причиной вынужденной посадки, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность, сообщили в Минобороны.