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В Брянской области восстановили электричество после ЧП с вертолётом

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В Брянской области восстановили электричество после обрыва линии, вызванного аварией с вертолётом, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
В Брянской области восстановили электричество после ЧП с вертолётом
  • Gettyimages.ru
  • © fotosfocus

«Во всех четырёх районах энергоснабжение полностью восстановлено. Благодарю сотрудников филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» за оперативную работу и профессионализм», — сообщил он.

Ранее Богомаз заявил, что вертолёт совершил аварийную посадку на участке трассы М-3 вблизи Севского района.

Причиной вынужденной посадки, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность, сообщили в Минобороны.

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