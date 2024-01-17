Губернатор: вертолёт совершил аварийную посадку в Брянской области
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По его словам, никто не пострадал.
Губернатор рассказал в своём Telegram-канале, что из-за аварийной посадки произошёл обрыв высоковольтной линии. В связи с этим пропала подача электричества в четырёх районах — Севском, Суземском, Брасовском, Комаричском.
Он добавил, что в Брасовском и Комаричском подачу электроэнергии восстановили за счёт дополнительных источников питания.
Богомаз добавил, что в Севском и Суземском районах подачу электричества восстановят в ближайшее время.