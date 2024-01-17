Губернатор: вертолёт совершил аварийную посадку в Брянской области 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вертолёт совершил аварийную посадку на участке трассы М-3 вблизи Севского района.

По его словам, никто не пострадал.

Губернатор рассказал в своём Telegram-канале, что из-за аварийной посадки произошёл обрыв высоковольтной линии. В связи с этим пропала подача электричества в четырёх районах — Севском, Суземском, Брасовском, Комаричском.

Он добавил, что в Брасовском и Комаричском подачу электроэнергии восстановили за счёт дополнительных источников питания.

Богомаз добавил, что в Севском и Суземском районах подачу электричества восстановят в ближайшее время.