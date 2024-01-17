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Суд в Москве оштрафовал 11 хостинговых компаний на 367,5 млн рублей

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В пресс-службе Таганского районного суда заявили, что суд назначил оборотные штрафы 11 облачным хостинговым компаниям на общую сумму более 367 млн рублей.
Суд в Москве оштрафовал 11 хостинговых компаний на 367,5 млн рублей
  • РИА Новости

Как указывает ТАСС, причиной штрафов является отсутствие представительства в России, которое необходимо по российскому законодательству.

Уточняется, что, в частности, штрафы получили такие компании, как Kamatera Inc., Ionos Inc., Network Solutions LLC, GoDaddy.com LLC, WPEngine, Inc. и т. д.

«Мировой судья судебного участка №422... назначил им наказание в виде штрафа на общую сумму 367 млн 580 тыс. 828 рублей», — сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что мировой судья Таганского района Москвы назначил американской компании Amazon оборотный штраф в размере более 200 млн рублей за осуществление деятельности на российской территории без открытия филиала.

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