Терапевт Бурнацкая рассказала о пользе зимнего купания для здоровых людей

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая заявила, что для здоровых людей зимнее купание приносит пользу.

«Участие в крещенских купаниях может принести ряд физических и эмоциональных преимуществ, таких как укрепление иммунитета, тренировка сердечно-сосудистой и нервной систем», — сказала эксперт в беседе с РИАМО.

При этом она отметила, что участвовать в этом обряде не стоит людям с хроническими заболеваниями лёгких, эндокринологическими расстройствами, ослабленным после инфекций организмом.

Православные христиане отметят Крещение 19 января.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, председатель научного совета общественной организации «Хрустальное сердце» Леонид Макаров рассказал о противопоказаниях к купанию в проруби.