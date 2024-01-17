Песков: вопрос амнистии женщин на повестке дня

Вопрос амнистии ряда категорий осуждённых женщин на повестке дня у российского лидера Владимира Путина.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Тема амнистии у президента на повестке дня, тем более в этой связи он дал необходимые поручения сразу после заседания Совета», — передаёт его слова РИА Новости.

Песков добавил, что в настоящее время прорабатываются отдельные методы и изыскиваются соответствующие юридические формы.

В декабре Путин согласился с тем, что следует принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.