RT в Telegram
Подпишись

Собянин рассказал о популярных виртуальных лабораториях МЭШ

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о популярных виртуальных лабораториях «Московской электронной школы» (МЭШ).
Собянин рассказал о популярных виртуальных лабораториях МЭШ

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на личный блог Собянина.

Как отметил мэр, в настоящее время в МЭШ работает 42 лаборатории по семи школьным предметам.

Виртуальными инструментами, среди которых в том числе «Моделирование роботов», «3D-моделирование. Силаэдр», «МЭШ» Информатика», «Черчение» и «Математический конструктор», с 2019 года воспользовались более 4,4 млн раз, из них 400 раз в этом учебном году.

Ранее замглавы Департамента образования и науки столицы Антон Молев рассказал о бесплатном лектории «Родительская среда», который откроется в Московском дворце пионеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить