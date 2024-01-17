Собянин рассказал о популярных виртуальных лабораториях МЭШ
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на личный блог Собянина.
Как отметил мэр, в настоящее время в МЭШ работает 42 лаборатории по семи школьным предметам.
Виртуальными инструментами, среди которых в том числе «Моделирование роботов», «3D-моделирование. Силаэдр», «МЭШ» Информатика», «Черчение» и «Математический конструктор», с 2019 года воспользовались более 4,4 млн раз, из них 400 раз в этом учебном году.
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