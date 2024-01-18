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В России предложили ввести компенсацию для ветеранов с высшим образованием

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести денежные компенсации для ветеранов, ранее платно отучившихся в вузе. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В России предложили ввести компенсацию для ветеранов с высшим образованием
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

В обращении политолог отметил, что в соответствии с действующим законодательством ветераны боевых действий имеют право на приём на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджетных ассигнований в рамках установленных квот.

В то же время Орлов заметил, что определённая часть граждан уже получила высшее образование, в том числе на платной основе, ещё до обретения статуса ветерана. По его мнению, для них данная мера поддержки уже может быть неактуальной, в отличие от тех, кто не имеет высшего образования и может воспользоваться данной льготой.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения механизма денежных компенсаций для ветеранов боевых действий, которые получили высшее образование на платной основе до обретения статуса ветерана», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили расширить категории претендентов на статус «Ветеран труда».

Подробнее — в материале RT.

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