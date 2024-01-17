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ФСБ возбудила дело против оправдывавшего атаки БПЛА на Смоленскую область жителя

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ФСБ возбудила уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Смоленска, который оправдывал атаки беспилотников ВСУ на область.
ФСБ возбудила дело против оправдывавшего атаки БПЛА на Смоленскую область жителя
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Отмечается, что спецслужба задокументировала деятельность мужчины, который оправдывал методы ведения боевых действий ВСУ, несмотря на угрозу мирным жителям.

Также местный житель размещал в своём личном блоге посты и фотографии, побуждающие к осуществлению террористической деятельности, и тиражировал ложную информацию о действиях российских военных в зоне СВО, добавили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ задержали жителя Луганской Народной Республики за сбор данных для украинской армии.

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