ФСБ возбудила дело против оправдывавшего атаки БПЛА на Смоленскую область жителя

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Смоленска, который оправдывал атаки беспилотников ВСУ на область.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Отмечается, что спецслужба задокументировала деятельность мужчины, который оправдывал методы ведения боевых действий ВСУ, несмотря на угрозу мирным жителям.

Также местный житель размещал в своём личном блоге посты и фотографии, побуждающие к осуществлению террористической деятельности, и тиражировал ложную информацию о действиях российских военных в зоне СВО, добавили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ задержали жителя Луганской Народной Республики за сбор данных для украинской армии.