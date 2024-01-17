«Прайм»: скрытую камеру в помещении поможет обнаружить фонарик смартфона
В интервью агентству «Прайм» он объяснил, что для этого необходимо посветить фонариком телефона в тёмном помещении
«Включённый ИК-излучатель на ней будет отображаться фиолетовым или красным цветом», — поделился Шутов.
По его словам, более технологичным способом является использование специальных программ, которые ищут источник Wi-Fi-сигнала.
Ранее в России призвали оснастить школьные классы камерами для минимизации конфликтов.