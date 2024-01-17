«Прайм»: скрытую камеру в помещении поможет обнаружить фонарик смартфона

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал, что распознать скрытую камеру в помещениях поможет фонарик смартфона.

В интервью агентству «Прайм» он объяснил, что для этого необходимо посветить фонариком телефона в тёмном помещении

«Включённый ИК-излучатель на ней будет отображаться фиолетовым или красным цветом», — поделился Шутов.

По его словам, более технологичным способом является использование специальных программ, которые ищут источник Wi-Fi-сигнала.

Ранее в России призвали оснастить школьные классы камерами для минимизации конфликтов.