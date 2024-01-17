СК: в Подмосковье таксист около часа не выпускал из машины 17-летнюю пассажирку

Подмосковные следователи начали проверку после того, как мигрант-таксист заблокировал двери автомобиля и около часа не выпускал из машины 17-летнюю пассажирку.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства. «По данному факту ГСУ СК России по Московской области проводится проверка», — говорится в сообщении. Ранее в Челябинске водитель маршрутки бросил ледяной булыжник в беременную.