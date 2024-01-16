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В МВД отреагировали на призыв ограничить право иностранцев продавать алкоголь

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Тема розничной торговли алкогольной и табачной продукцией иностранцами в России является злободневной, однако ограничения и запреты на это вводятся законодателями, а МВД их исполняет. Так представитель ведомства Ирина Волк прокомментировала предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева ограничить иностранным гражданам право участвовать в торговле алкоголем и табаком.
В МВД отреагировали на призыв ограничить право иностранцев продавать алкоголь
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Султан Хамзаев ранее направил на имя главы МВД России Владимира Колокольцева письмо со своим предложением.

«Тема, бесспорно, злободневная. Однако необходимо отметить, что Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти. Какие ограничения и запреты введут законодатели, такие МВД России будет реализовывать», — сказала Волк в своём Telegram-канале.

В своём обращении, которое есть в распоряжении RT, законодатель отметил, что за 2023 год количество преступлений, связанных с продажей контрафактного алкоголя, составляет более десятка случаев, попавших в средства массовой информации.

Зачастую, как он уточнил, за производством и реализацией данной незаконной продукции стояли граждане иностранных государств.

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