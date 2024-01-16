В МВД отреагировали на призыв ограничить право иностранцев продавать алкоголь
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
Султан Хамзаев ранее направил на имя главы МВД России Владимира Колокольцева письмо со своим предложением.
«Тема, бесспорно, злободневная. Однако необходимо отметить, что Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти. Какие ограничения и запреты введут законодатели, такие МВД России будет реализовывать», — сказала Волк в своём Telegram-канале.
В своём обращении, которое есть в распоряжении RT, законодатель отметил, что за 2023 год количество преступлений, связанных с продажей контрафактного алкоголя, составляет более десятка случаев, попавших в средства массовой информации.
Зачастую, как он уточнил, за производством и реализацией данной незаконной продукции стояли граждане иностранных государств.