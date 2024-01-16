Путин заявил, что в новые регионы России направили более 1 трлн рублей

Власти России направили в новые регионы порядка 1 трлн 77 млрд рублей. С заявлением об этом выступил 16 января на встрече глав муниципальных образований субъектов страны президент России Владимир Путин.

В ходе встречи глава города Алчевска Луганской Народной Республики Альберт Апшев отметил, что новые регионы активно работают, с чем согласился и глава государства. Путин также обратил внимание на ритмичную работу всей экономической сферы России.

«Это позволило нам направить в новые регионы свыше 1 трлн рублей — 1 трлн 77 млрд. Это большие деньги», — отметил Путин.

Также в ходе встречи глава государства высказался о результатах голосования в новых регионах России. По словам Путина, их было невозможно сфальсифицировать.