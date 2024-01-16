Путин заявил, что в новые регионы России направили более 1 трлн рублей
- РИА Новости
В ходе встречи глава города Алчевска Луганской Народной Республики Альберт Апшев отметил, что новые регионы активно работают, с чем согласился и глава государства. Путин также обратил внимание на ритмичную работу всей экономической сферы России.
«Это позволило нам направить в новые регионы свыше 1 трлн рублей — 1 трлн 77 млрд. Это большие деньги», — отметил Путин.
Также в ходе встречи глава государства высказался о результатах голосования в новых регионах России. По словам Путина, их было невозможно сфальсифицировать.