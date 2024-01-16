Путин — об отказе россиянина голосовать за него на выборах: обратная связь важна
- AP
- © Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool
Выступая на встрече с главами муниципальных образований субъектов России, Путин рассказал, что в ходе прямой линии его внимание привлекло одно из сообщений. Однако отреагировать на него он не успел, поскольку затем пошли другие вопросы.
«А оно было таким — небольшое, но в заключение было написано: «Не будут за вас голосовать». Во-первых, очень важна всегда обратная связь. Второе — нерешённых проблем у нас гораздо больше, чем решённых», — отметил Путин.
Ранее кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов заявил, что не собирается «нести отсебятину» и критиковать Путина.