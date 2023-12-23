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Харитонов заявил, что не собирается «нести отсебятину» и критиковать Путина

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Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов сообщил, что он не из тех, кто критикует коллег. Так он ответил на вопрос журналистов, намерен ли претендент на президентский пост подвергать критике Владимира Путина.

«Он отвечает за свой цикл работы — зачем я буду критиковать. Я, во-первых, не из таких людей, чтобы критиковать коллегу, каждый человек отвечает за свою работу. Избиратель оценит итоги работы — и мои, и Владимира Владимировича Путина. А просто выходить и вот так отсебятину нести — нет, этого не будет», — цитирует Харитонова РИА Новости.

Коммунист добавил, что понимает, насколько это ответственно — нести ношу президента Российской Федерации.

23 декабря XVIII съезд КПРФ выдвинул Николая Харитонова кандидатом на выборы президента России в 2024 году.

19 декабря делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение кандидатом на президентские выборы от партии её председателя Леонида Слуцкого.

18 декабря российский лидер Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты.

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