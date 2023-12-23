Харитонов заявил, что не собирается «нести отсебятину» и критиковать Путина
«Он отвечает за свой цикл работы — зачем я буду критиковать. Я, во-первых, не из таких людей, чтобы критиковать коллегу, каждый человек отвечает за свою работу. Избиратель оценит итоги работы — и мои, и Владимира Владимировича Путина. А просто выходить и вот так отсебятину нести — нет, этого не будет», — цитирует Харитонова РИА Новости.
Коммунист добавил, что понимает, насколько это ответственно — нести ношу президента Российской Федерации.
23 декабря XVIII съезд КПРФ выдвинул Николая Харитонова кандидатом на выборы президента России в 2024 году.
19 декабря делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение кандидатом на президентские выборы от партии её председателя Леонида Слуцкого.
18 декабря российский лидер Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты.