На иноагента Пивоварова поступил протокол о нарушении правил маркировки

В Пресненский суд Москвы поступил протокол на иностранного агента Алексея Пивоварова* за отказ разместить на своих ресурсах в интернете маркировку иноагента.

Об этом ТАСС сообщили в суде.

«В суд поступил протокол, составленный в отношении Пивоварова А.В. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП России», — указали в пресс-службе.

Уточняется, что пока что дата заседания по этому делу не назначена.

В случае признания вины иноагенту грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей.

Ранее Хамовнический суд Москвы оштрафовал писателя Александра Проханова за ссылку на иностранного агента без указания его статуса.

* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 03.06.2022.