На иноагента Пивоварова поступил протокол о нарушении правил маркировки
- РИА Новости
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Об этом ТАСС сообщили в суде.
«В суд поступил протокол, составленный в отношении Пивоварова А.В. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП России», — указали в пресс-службе.
Уточняется, что пока что дата заседания по этому делу не назначена.
В случае признания вины иноагенту грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей.
Ранее Хамовнический суд Москвы оштрафовал писателя Александра Проханова за ссылку на иностранного агента без указания его статуса.
* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 03.06.2022.