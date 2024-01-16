Суд Москвы оштрафовал писателя Проханова из-за ссылки на иноагента без плашки
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Как рассказали РИА Новости в суде, писатель был оштрафован на 4 тыс. рублей.
«Суд признал Проханова виновным по ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации) и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 4 тыс. рублей», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что причиной штрафа стала статья в газете, где упоминался фонд-иноагент без указания присвоенного ему статуса.
Ранее стало известно, что к концу 2023 года задолженность иностранных агентов перед российским бюджетом по налогам и штрафам достигла 12,3 млн рублей.