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Суд Москвы оштрафовал писателя Проханова из-за ссылки на иноагента без плашки

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Хамовнический суд Москвы оштрафовал писателя Александра Проханова за ссылку на иностранного агента без указания его статуса.
Суд Москвы оштрафовал писателя Проханова из-за ссылки на иноагента без плашки
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как рассказали РИА Новости в суде, писатель был оштрафован на 4 тыс. рублей.

«Суд признал Проханова виновным по ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации) и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 4 тыс. рублей», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что причиной штрафа стала статья в газете, где упоминался фонд-иноагент без указания присвоенного ему статуса.

Ранее стало известно, что к концу 2023 года задолженность иностранных агентов перед российским бюджетом по налогам и штрафам достигла 12,3 млн рублей.

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