RT в Telegram
Подпишись

Путин рассказал анекдот про сыр и сосиски на встрече с главами муниципалитетов

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин 16 января встретился с главами муниципалитетов субъектов страны. В ходе встречи глава государства рассказал анекдот про сыр с плесенью и сосиски.
Путин рассказал анекдот про сыр и сосиски на встрече с главами муниципалитетов
  • РИА Новости

Его Путину напомнило высказывание главы администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолия Балбекова, который рассказал о производстве 60 разновидностей сыра, в том числе с голубой плесенью. Услышав это, Путин улыбнулся.

«Вспомнил, вчера анекдот рассказывали: «У вас сыр с плесенью есть? Нет, сосиски есть», — произнёс Путин, чем вызывал смех в зале. Прямую трансляцию встречи ведёт RT.

Также в ходе встречи глава государства заявил, что в России полностью обеспечивается продовольственная безопасность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить