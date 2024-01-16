Путин рассказал анекдот про сыр и сосиски на встрече с главами муниципалитетов
- РИА Новости
Его Путину напомнило высказывание главы администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолия Балбекова, который рассказал о производстве 60 разновидностей сыра, в том числе с голубой плесенью. Услышав это, Путин улыбнулся.
«Вспомнил, вчера анекдот рассказывали: «У вас сыр с плесенью есть? Нет, сосиски есть», — произнёс Путин, чем вызывал смех в зале. Прямую трансляцию встречи ведёт RT.
Также в ходе встречи глава государства заявил, что в России полностью обеспечивается продовольственная безопасность.