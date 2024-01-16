Многодетные жители Ямала купили 25 тысяч льготных авиабилетов в 2023 году

В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали, что в 2023 году многодетные семьи Ямала купили 25 тыс. льготных авиабилетов.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на сайт регионального кабмина.

Отмечается, что самыми популярными летними маршрутами стали Салехард — Тюмень, Салехард — Сочи и Ноябрьск — Сочи.

«Мера поддержки для авиапутешествий многодетных семей действует по инициативе главы региона с 2019 года, и за всё время действия программы многодетные ямальцы приобрели более 80 тыс. билетов», — заявил заместитель директора Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.

Ранее сообщалось, что число многодетных семей в Подмосковье выросло на 8 тыс. за год.