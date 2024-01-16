Второй конкурс грантов «Движения Первых» пройдёт в Удмуртии в феврале
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
В регионе также прошёл первый конкурс грантов проекта. Поддержано 40 проектов на общую сумму 59,9 млн рублей.
«Это второе место по количеству проектов-победителей в России и шестое место по общей сумме субсидий. В проектах приняли участие более 25 тыс. детей. В феврале этого года будет объявлен второй конкурс грантов «Движения Первых», мы надеемся, что будет подано, выиграно и реализовано ещё больше проектов», — сказала Бускина.
Ранее сообщалось, что проекты от Курганской области вошли в число получателей Фонда президентских грантов.