Второй конкурс грантов «Движения Первых» пройдёт в Удмуртии в феврале

Председатель регионального совета российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» в Удмуртии Ольга Бускина заявила, что отделение объединило более 13 тыс. человек. Участниками проектов и событий в 2023 году стали свыше 40 тыс. человек.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

В регионе также прошёл первый конкурс грантов проекта. Поддержано 40 проектов на общую сумму 59,9 млн рублей.

«Это второе место по количеству проектов-победителей в России и шестое место по общей сумме субсидий. В проектах приняли участие более 25 тыс. детей. В феврале этого года будет объявлен второй конкурс грантов «Движения Первых», мы надеемся, что будет подано, выиграно и реализовано ещё больше проектов», — сказала Бускина.

Ранее сообщалось, что проекты от Курганской области вошли в число получателей Фонда президентских грантов.