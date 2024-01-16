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Второй конкурс грантов «Движения Первых» пройдёт в Удмуртии в феврале

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Председатель регионального совета российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» в Удмуртии Ольга Бускина заявила, что отделение объединило более 13 тыс. человек. Участниками проектов и событий в 2023 году стали свыше 40 тыс. человек.
Второй конкурс грантов «Движения Первых» пройдёт в Удмуртии в феврале
  • Gettyimages.ru
  • © malyshkamju

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

В регионе также прошёл первый конкурс грантов проекта. Поддержано 40 проектов на общую сумму 59,9 млн рублей.

«Это второе место по количеству проектов-победителей в России и шестое место по общей сумме субсидий. В проектах приняли участие более 25 тыс. детей. В феврале этого года будет объявлен второй конкурс грантов «Движения Первых», мы надеемся, что будет подано, выиграно и реализовано ещё больше проектов», — сказала Бускина.

Ранее сообщалось, что проекты от Курганской области вошли в число получателей Фонда президентских грантов.

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