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Курганские проекты вошли в число получателей президентских грантов

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Проекты от Курганской области вошли в число получателей Фонда президентских грантов.
Курганские проекты вошли в число получателей президентских грантов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт региональной Общественной палаты.

«Фонд президентских грантов подвёл итоги первого конкурса 2024 года. Всего в фонд поступило 10 827 общественных инициатив. Победили 1559 некоммерческих организаций. Их проекты преодолели порог набранных баллов, определённый координационным комитетом», — говорится в сообщении.

Среди лауреатов — 12 проектов из Кургана, Альменевского, Мишкинского, Каргапольского округов. Они получат в общей сложности около 16 млн рублей.

В конце прошлого года стало известно, что некоммерческие организации получили ресурсы для реализации 8 тыс. проектов при поддержке Фонда президентских грантов в 2023 году. Общий бюджет превысил 19 млрд рублей.

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