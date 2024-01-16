Мутко спрогнозировал остановку роста цен на новостройки в России в 2024 году

Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко в интервью телеканалу «Россия 24» спрогнозировал остановку роста цен на новостройки в России в 2024 году.

По его словам, прогноз связан с текущей экономической реальностью и тем, что льготная ипотека прекращает своё повсеместное действие, а кабмин хочет продлить лишь семейную ипотеку.

«Я думаю, что в этой ситуации спрос будет несколько сокращаться и цены на жильё на вторичном рынке как минимум могут пойти вниз, на первичном цены застабилизируются и рост будет ограниченным», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Центробанк решил увеличить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для кредитных организаций.