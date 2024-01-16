В Татарстане направили 180,9 млрд рублей на реализацию нацпроектов за пять лет

В Татарстане на реализацию национальных проектов за пять лет выделили 180,9 млрд рублей.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минэкономики республики.

Отмечается, что из регионального бюджета на эти цели направили 50,7 млрд рублей.

Всего с 2019 года в республике оборудовали 77 спортивных и 255 объектов здравоохранения, а также модернизировали 650 автомобильных дорог и внутриквартальных проездов.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае направят 15 млрд рублей на реализацию нацпроектов в 2024 году.