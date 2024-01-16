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Число заказов россиян в ресторанах в начале января выросло на 10%

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Согласно новому исследованию, в российских ресторанах 1—12 января число покупок выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Число заказов россиян в ресторанах в начале января выросло на 10%
  • Gettyimages.ru
  • © Aanarav Sareen

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».

Отмечается, что в том числе рост посещений и покупок стал результатом погодных условий в этот период.

«Покупатель предпочитал тёплые помещения ресторанов и баров вместо заведений фастфуда, многие из которых представлены уличными точками и слабее оборудованы климатической техникой для защиты от мороза», — сказали в сервисе.

Также выяснилось, что оборот ресторанов за данный временной промежуток вырос на 20%, точек фастфуда — на 19%, кафе и столовых — на 18%.

Ранее сообщалось, что в Татарстане оборот ресторанов и кафе в 2023 году вырос на 16,1% по сравнению с 2022 годом и составил 61 млрд рублей.

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