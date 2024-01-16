В Кремле заявили, что Путин 17 января проведёт совещание с членами правительства
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«17 января Владимир Путин проведёт по видеосвязи совещание с членами правительства», — говорится в заявлении.
Отмечается, что основной темой совещания станут вопросы, поднятые во время общения российского лидера с жителями Анадыря и бизнесменами Дальневосточного федерального округа.
Ранее Путин рассказал, что рад своему недавнему визиту на Чукотку, добавив, что важно лично узнать проблемы людей.