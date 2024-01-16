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В Кремле заявили, что Путин 17 января проведёт совещание с членами правительства

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Президент России Владимир Путин проведёт 17 января совещание с членами правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В Кремле заявили, что Путин 17 января проведёт совещание с членами правительства
  • globallookpress.com

«17 января Владимир Путин проведёт по видеосвязи совещание с членами правительства», — говорится в заявлении.

Отмечается, что основной темой совещания станут вопросы, поднятые во время общения российского лидера с жителями Анадыря и бизнесменами Дальневосточного федерального округа.

Ранее Путин рассказал, что рад своему недавнему визиту на Чукотку, добавив, что важно лично узнать проблемы людей.

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