В Кремле заявили, что Путин 17 января проведёт совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин проведёт 17 января совещание с членами правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«17 января Владимир Путин проведёт по видеосвязи совещание с членами правительства», — говорится в заявлении.

Отмечается, что основной темой совещания станут вопросы, поднятые во время общения российского лидера с жителями Анадыря и бизнесменами Дальневосточного федерального округа.

Ранее Путин рассказал, что рад своему недавнему визиту на Чукотку, добавив, что важно лично узнать проблемы людей.