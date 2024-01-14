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Путин рассказал, что рад поездке на Чукотку

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Президент России Владимир Путин рассказал, что рад своему недавнему визиту на Чукотку, добавив, что важно лично узнать проблемы людей.
Путин рассказал, что рад поездке на Чукотку
  • РИА Новости

Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину.

«Я давно собирался там побывать, не жалею, что съездил, потому что одно дело, когда знаешь по бумагам, а другое дело, когда собственными глазами посмотришь», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что в ходе поездки он узнал о тех первоочередных задачах, которые необходимо решить в регионе.

10 января Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку, в город Анадырь, с рабочей поездкой.

В ходе визита Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс семьи Макатровых.

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