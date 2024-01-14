Путин рассказал, что рад поездке на Чукотку

Президент России Владимир Путин рассказал, что рад своему недавнему визиту на Чукотку, добавив, что важно лично узнать проблемы людей.

Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину.

«Я давно собирался там побывать, не жалею, что съездил, потому что одно дело, когда знаешь по бумагам, а другое дело, когда собственными глазами посмотришь», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что в ходе поездки он узнал о тех первоочередных задачах, которые необходимо решить в регионе.

10 января Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку, в город Анадырь, с рабочей поездкой.

В ходе визита Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс семьи Макатровых.