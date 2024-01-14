Путин рассказал, что рад поездке на Чукотку
- РИА Новости
Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину.
«Я давно собирался там побывать, не жалею, что съездил, потому что одно дело, когда знаешь по бумагам, а другое дело, когда собственными глазами посмотришь», — сказал российский лидер.
Путин добавил, что в ходе поездки он узнал о тех первоочередных задачах, которые необходимо решить в регионе.
10 января Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку, в город Анадырь, с рабочей поездкой.
В ходе визита Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс семьи Макатровых.