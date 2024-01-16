МО России: два ракетоносца Ту-95МС провели плановый полёт над Японским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановый полёт над Японским морем. Об этом заявили в Минобороны России.

РИА Новости

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря», — говорится в заявлении. Отмечается, что продолжительность полёта составила около семи часов. Сопровождение ракетоносцев обеспечивали самолёты Су-35С и Су-30СМ ВКС России. В декабре два российских бомбардировщика Ту-22М3 провели пятичасовой полёт над нейтральными водами Балтийского моря.