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МО России: два ракетоносца Ту-95МС провели плановый полёт над Японским морем

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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановый полёт над Японским морем. Об этом заявили в Минобороны России.
МО России: два ракетоносца Ту-95МС провели плановый полёт над Японским морем
  • РИА Новости

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря», — говорится в заявлении.

Отмечается, что продолжительность полёта составила около семи часов. Сопровождение ракетоносцев обеспечивали самолёты Су-35С и Су-30СМ ВКС России.

В декабре два российских бомбардировщика Ту-22М3 провели пятичасовой полёт над нейтральными водами Балтийского моря.

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