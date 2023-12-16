Бомбардировщики Ту-22М3 провели пятичасовой полёт над Балтийским морем
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря», — говорится в сообщении.
Продолжительность полёта составила около пяти часов.
Ранее семь самолётов Ан-124-100 «Руслан» впервые одновременно взлетели в ходе лётно-тактического учения под руководством командования Военно-транспортной авиации ВКС России.