В Подмосковье начал работу Центр рассеянного склероза

Центр рассеянного склероза открылся в Консультативно-диагностическом центре МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского в подмосковном Реутове.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минздрав Московской области.

Сеть центров рассеянного склероза в регионе развивают с 2021 года. Главная задача — сделать медицинскую помощь пациентам с этим заболеванием доступнее.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы №1.