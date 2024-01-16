Специалист Иодковский перечислил главные навыки для сотрудников IT-сферы

Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский рассказал, какими навыками и компетенциями должны обладать IT-специалисты в 2024 году, чтобы соответствовать ожиданиям рынка.

«Запрос к навыкам IT-специалистов с течением времени неизменен: технологический кругозор, высокая квалификация, мотивированность и способность адекватного взаимодействия с коллегами и заказчиками», — сообщил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По его словам, на рынке ценятся системные знания и профессиональный опыт, при этом не теряет ценность и хорошее образование, хотя иногда работодатели отдают предпочтение талантливым самоучкам.

Помимо прочего, на рынке информационных технологий «будут востребованы только сотрудники с высокой квалификацией и активным желанием развиваться», добавил Иодковский.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лойкова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, на что компании могут обращать внимание при приёме на работу. По её словам, многие тщательно изучают рекомендации с предыдущих мест работы.