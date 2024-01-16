На юго-востоке Москвы построили ещё один дом по программе реновации

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал о завершении строительства многоквартирного дома в Нижегородском районе на Нижней Хохловке в рамках программы реновации.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Первый этаж занимают нежилые помещения, предусмотренные в том числе под размещение объектов коммерческой инфраструктуры, и входные группы со сквозным проходом. В составе каждой — колясочная, место консьержа и лифтовый холл», — заявил Слободчиков.

Отмечается, что в новом здании 127 однокомнатных, 151 двухкомнатная, 48 трёхкомнатных и пять четырёхкомнатных квартир. Четыре квартиры из общего количества предназначены для маломобильных граждан.

Ранее сообщалось, что в московском районе Новогиреево построили дом в рамках программы реновации. Он расположен на улице Утренней.