В Новогирееве построили дом по программе реновации
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».
«Для участников программы реновации в доме предусмотрено 133 квартиры. В каждой выполнена чистовая отделка согласно стандартам программы», — заявил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Здание построено по индивидуальному проекту. Его отличительной особенностью является фасад, который исполнен в двух цветах — тёмно-красном кирпиче и коричневом.
Первые нежилые этажи могут быть использованы для размещения объектов социального назначения.
Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.