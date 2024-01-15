В Новогирееве построили дом по программе реновации

В московском районе Новогиреево построили дом в рамках программы реновации. Он расположен на улице Утренней.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

«Для участников программы реновации в доме предусмотрено 133 квартиры. В каждой выполнена чистовая отделка согласно стандартам программы», — заявил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание построено по индивидуальному проекту. Его отличительной особенностью является фасад, который исполнен в двух цветах — тёмно-красном кирпиче и коричневом.

Первые нежилые этажи могут быть использованы для размещения объектов социального назначения.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.