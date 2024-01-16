RT в Telegram
Подпишись

ЕР проводит единый день сбора подписей в поддержку кандидата Путина на выборах

Короткая ссылка
Партия «Единая Россия» проводит на всех своих площадках единый день сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата Владимира Путина на президентские выборы в марте 2024 года.
ЕР проводит единый день сбора подписей в поддержку кандидата Путина на выборах
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Об этом информирует пресс-служба политсилы в своём Telegram-канале.

«В регионах проходит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения президента», — заявили в партии. 

Сбор подписей проводится на базе штабов общественной поддержки, общественных приёмных председателя партии, региональных и местных исполкомов, а также штабов МГЕР.

Пункты сбора подписей открылись в 9 утра и будут работать до 20:00 по местному времени.

По информации пресс-службы, в регионах Дальнего Востока и Сибири в едином дне сбора подписей уже поучаствовали порядка 40 тыс. человек.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что в избирательной кампании к настоящему моменту принимают участие 11 человек, из которых восемь были выдвинуты от политпартий, трое — самовыдвиженцы.

По её словам, три кандидата — «полноценные, официально зарегистрированные»: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить