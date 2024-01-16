ЕР проводит единый день сбора подписей в поддержку кандидата Путина на выборах

Партия «Единая Россия» проводит на всех своих площадках единый день сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата Владимира Путина на президентские выборы в марте 2024 года.

Об этом информирует пресс-служба политсилы в своём Telegram-канале.

«В регионах проходит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения президента», — заявили в партии.

Сбор подписей проводится на базе штабов общественной поддержки, общественных приёмных председателя партии, региональных и местных исполкомов, а также штабов МГЕР.

Пункты сбора подписей открылись в 9 утра и будут работать до 20:00 по местному времени.

По информации пресс-службы, в регионах Дальнего Востока и Сибири в едином дне сбора подписей уже поучаствовали порядка 40 тыс. человек.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что в избирательной кампании к настоящему моменту принимают участие 11 человек, из которых восемь были выдвинуты от политпартий, трое — самовыдвиженцы.

По её словам, три кандидата — «полноценные, официально зарегистрированные»: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ.