Новый турпроект «Места Москвы» запустят в столице

Председатель Комитета общественных связей и молодёжной политики столицы Екатерина Драгунова рассказала о новом туристическом проекте «Места Москвы».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Проект создан студентами Института экономики и финансов Российского университета транспорта (МИИТ).

«Новый проект позволит столичной молодёжи не только узнать больше об истории города в уникальных форматах, открыть для себя новые места и найти единомышленников, но и реализовать себя в качестве профессиональных экскурсоводов», — заявила Драгунова.

Стать участниками могут активисты молодёжных турпроектов, студенты, обучающиеся в туристической индустрии, и все желающие реализовать себя в этой сфере в возрасте от 18 до 35 лет.

Для этого необходимо подать заявку до 15 февраля на портале «Молодёжь Москвы».

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