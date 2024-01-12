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В топ-100 всероссийского конкурса «Премия Первых» включили пять мест Татарстана

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Пять локаций из Татарстана вошли в сотню лучших объектов Всероссийского конкурса «Премия Первых».
В топ-100 всероссийского конкурса «Премия Первых» включили пять мест Татарстана
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

Об этом информирует «Реальное время».

В список попали: Казанский государственный театр юного зрителя (Казань), Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Каскад» в селе Дубъязы (Высокогорский район), молодёжная медиастудия «Вектор» многопрофильного молодёжного центра «Яшьлэр Доньясы» (Бавлы), а также экстрим-парк «Урам» в Казани и проект «Лагерь моего двора» в Заинске.

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Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что для посетителей ВДНХ разработали специальный «Снежный маршрут», следуя по которому можно увидеть 28 зимних площадок.

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