В топ-100 всероссийского конкурса «Премия Первых» включили пять мест Татарстана

Пять локаций из Татарстана вошли в сотню лучших объектов Всероссийского конкурса «Премия Первых».

Об этом информирует «Реальное время».

В список попали: Казанский государственный театр юного зрителя (Казань), Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Каскад» в селе Дубъязы (Высокогорский район), молодёжная медиастудия «Вектор» многопрофильного молодёжного центра «Яшьлэр Доньясы» (Бавлы), а также экстрим-парк «Урам» в Казани и проект «Лагерь моего двора» в Заинске.

Победителей определили в ходе онлайн-голосования. Всего проголосовали свыше 80 тыс. россиян.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что для посетителей ВДНХ разработали специальный «Снежный маршрут», следуя по которому можно увидеть 28 зимних площадок.