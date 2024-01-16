RT в Telegram
Подпишись

Половина россиян ежедневно проводят в телефоне от трёх до четырёх часов

Короткая ссылка
Новое исследование показало, что каждый второй россиянин (56%) в возрасте от 18 до 65 лет проводит не менее трёх — четырёх часов в своём телефоне ежедневно.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании по аренде пауэрбенков «Бери Заряд!».

Ещё 19% респондентов используют мобильное устройство пять — шесть часов в день. Более семи часов в телефоне проводят 9% опрошенных, а меньше часа — только 5%.

Согласно полученным данным, в категории респондентов, которые не расстаются с телефоном от трёх до семи часов в сутки, большинство — женщины.

Также россияне рассказали, на что тратят больше всего времени в смартфоне. 43% признались, что общаются и ведут социальные сети (из них 68% женщин), 21% опрошенных работают, 15% потребляют видеоконтент: смотрят видео, фильмы или сериалы. Ещё 10% тратят своё время в телефоне на игры, а 5% читают или слушают аудиокниги.

Ранее сообщалось о результатах исследования, которое показало, какую музыку слушают россияне при занятиях спортом. Так, отдают предпочтение року 42% респондентов, рэпу — 37%, поп-музыке — 26%, а ещё 10% предпочитают шансон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить