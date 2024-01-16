Половина россиян ежедневно проводят в телефоне от трёх до четырёх часов

Новое исследование показало, что каждый второй россиянин (56%) в возрасте от 18 до 65 лет проводит не менее трёх — четырёх часов в своём телефоне ежедневно.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании по аренде пауэрбенков «Бери Заряд!».

Ещё 19% респондентов используют мобильное устройство пять — шесть часов в день. Более семи часов в телефоне проводят 9% опрошенных, а меньше часа — только 5%.

Согласно полученным данным, в категории респондентов, которые не расстаются с телефоном от трёх до семи часов в сутки, большинство — женщины.

Также россияне рассказали, на что тратят больше всего времени в смартфоне. 43% признались, что общаются и ведут социальные сети (из них 68% женщин), 21% опрошенных работают, 15% потребляют видеоконтент: смотрят видео, фильмы или сериалы. Ещё 10% тратят своё время в телефоне на игры, а 5% читают или слушают аудиокниги.

Ранее сообщалось о результатах исследования, которое показало, какую музыку слушают россияне при занятиях спортом. Так, отдают предпочтение року 42% респондентов, рэпу — 37%, поп-музыке — 26%, а ещё 10% предпочитают шансон.