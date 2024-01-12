Во время спортивных тренировок россияне чаще всего слушают рок и рэп

С помощью нового исследования удалось выяснить, какую музыку слушают россияне при занятиях спортом. Так, отдают предпочтение року 42% респондентов, рэпу — 37%, поп-музыке — 26%, а ещё 10% предпочитают шансон.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос HiFi-стриминга «Звук».

Менее популярными жанрами стали панк-рок — его выбирают 8% респондентов, кантри (7%) и бардовская песня (6%).

Реже всего на тренировках слушают инди, латину и фолк (по 3%), а также колыбельные, песни из мюзиклов и романсы (по 1%).

При этом 60% респондентов отметили, что хорошая музыка способна положительно влиять на эффективность тренировки, и только 6% считают, что музыкальное сопровождение не имеет значения.

Ранее сообщалось об исследовании, которое показало, что российские водители, стоя в пробках, в основном слушают музыку.